Cade nel pozzo, paura all’ex Snia FOTO E VIDEO

Una donna di 36 anni è caduta in un pozzo che non era ben visibile per via delle sterpaglie all’ex Snia. Un volo di oltre quattro metri per il quale è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’incidente è avvenuto a Varedo nella vasta area dismessa ex industriale in via Umberto 1, poco fa alle 11.24 di oggi domenica 21 giugno 2020.

La caduta nel pozzo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monza e i Carabinieri di Desio. I primi hanno proceduto nelle operazioni di soccorso e proprio in questo momento hanno estratto la donna dalla voragine in cui è precipitata dopo aver calato una scala ed essere entrati nel pozzo. I militari dell’Arma invece stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Ma la ragazza è stata fortunata: si è rimediata solo una distorsione alla caviglia ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

