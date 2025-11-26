L'uomo è stato ripescato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme al personale sanitario e ai Carabinieri nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre, per un uomo di 69 anni caduto nel fiume Adda sul territorio di Cornate.

Cade nell’Adda, paura per un 69enne

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le ore 10, quando per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori intervenuti, l’uomo sarebbe caduto nel fiume da un altezza di 2,5 metri.

Immediata la chiamata alla centrale unica dell’emergenza urgenza, che nel giro di pochi minuti ha inviato sul posto un’ambulanza ed un automedica in codice giallo, oltre che i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Sul posto i soccorsi con l’elicottero Drago

L’intervento ha visto l’attivazione del reparto volo con l’elicottero Drago, a bordo del quale erano presenti sommozzatori e operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) elitrasportati. Parallelamente, le squadre di terra del Comando hanno provveduto a mettere in sicurezza la persona in difficoltà. Il recupero è avvenuto in sinergia tra le squadre di terra e il personale specializzato giunto via elicottero.

La persona soccorsa è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto ed è stata trasferita successivamente in codice verde all’ospedale di Merate per ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute.