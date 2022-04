Cade un albero al parco, intervengono gli operai del verde

Desio

Area messa in sicurezza, fortunatamente non ci sono state conseguenze.

Cade un albero al parco, intervengono gli operai per rimuoverlo. E' accaduto a Desio.

Cade un albero nel vialetto del parco inclusivo

Un albero è caduto davanti al cimitero vecchio, lungo il vialetto del parco inclusivo. Alcuni residenti lo hanno segnalato all’Amministrazione comunale, che ha immediatamente attivato l’intervento per rimuoverlo. Sul posto si sono portati in un primo momento gli agenti della Polizia Locale per verificare la situazione. Probabilmente il vento e la pioggia dei giorni scorsi hanno lasciato il segno.

Area recintata per l'intervento

Successivamente gli operai della ditta che si occupa del verde hanno raggiunto l’area interessata, che è stata messa in sicurezza per poter lavorare in tranquillità ed evitare che qualcuno si potesse avvicinare e farsi male. Sul posto anche il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Andrea Villa, che ha seguito le operazioni, per poi ringraziare i cittadini che hanno fatto la segnalazione, ma anche la ditta che ha lavorato per rimuovere l’albero spezzato.