Cade un albero sulla recinzione della primaria Agnesi

Desio

Nel pomeriggio i volontari sono intervenuti alla primaria Agnesi per mettere in sicurezza l'area.

Cade un albero sulla recinzione della scuola primaria Agnesi di Desio. Per fortuna nessuno si è fatto male.

E' caduto un albero alla scuola di via Agnesi

A causa delle forti raffiche, tra i vari danneggiamenti, anche un albero che è finito sulla recinzione della scuola primaria Agnesi. Nel pomeriggio la ditta che si occupa della manutenzione del verde è intervenuta al plesso di via Agnesi per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l'area. Non è questa l'unica conseguenza del vento forte che questa mattina si è abbattuto su tutta la Brianza, con danni consistenti. In città chiuso il parco per sicurezza visto il pericolo di caduta di rami e piante, mentre un albero è caduto all'interno della scuola primaria di San Giorgio. Un palo è caduto in via Canonico Villa. Quattro gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in città, impegnati in parecchi Comuni della zona.