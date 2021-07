Cade un calcinaccio, ferito un uomo alla testa

Attimi di apprensione ieri sera (sabato 17 luglio) a Carate Brianza per la caduta di un calcinaccio da un balcone che ha ferito un uomo alla testa e al braccio.

Cade un calcinaccio

L'incidente è accaduto intorno alle 21.30 all'interno di un cortile in via Cusani, in centro città. Per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti, un pezzo di intonaco si è staccato da un balcone e ha colpito alla testa un 50enne che abita all'interno di una corte vicina alla torrefazione.

I soccorsi

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Desio in codice giallo. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 50enne, poi trasportato in codice verde all'ospedale di Desio per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente i medici hanno riscontrato solo lievi lesioni e lo hanno dimesso poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Presenti sul posto, in via Cusani, anche i Vigili del fuoco.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 20 luglio 2021.