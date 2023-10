Cadono calcinacci dal cornicione dello stabile, Vigili del fuoco a Carate

Momenti di apprensione questa mattina a Carate Brianza a causa della caduta di alcuni calcinacci dal cornicione di una abitazione all'angolo tra Corso Libertà e via San Giuseppe.

Cadono calcinacci dal cornicione, vigili del fuoco a Carate

L'allarme è scattato intorno alle 11. Alcuni passanti si sono accorti dei distaccamenti e hanno allertato i pompieri. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Subito, come detto, sono stati allertati i Vigili del fuoco che sono giunti sul posto con diversi mezzi. La viabilità è stata quindi temporaneamente chiusa al traffico, anche pedonale, per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza la zona e fare tutte le verifiche del caso.

La via è stata riaperta al traffico, dopo le verifiche, intorno a mezzogiorno.