Cadono dalle scale della chiesa prima della messa

I soccorsi

Ambulanza a Concorezzo per soccorrere due donne, di cui una trasportata in ospedale.

Intervento dell'ambulanza questa mattina, mercoledì 2 marzo, a Concorezzo.

Cadono dalle scale della chiesa dopo la messa

I volontari della Croce bianca di Brugherio sono intervenuti in via De Capitani intorno alle 9.15 per soccorrere due donne, una di 57 anni e una di 84, che, in base ad una prima ricostruzione (ma la dinamica esatta è ancora da chiarire) sarebbero cadute dalle scale del sagrato della chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, prima di partecipare a un funerale officiato in mattinata.

I soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto. La 57enne e la 84enne sono state medicate dagli operatori del 118, giunti in via De capitani in codice giallo e, dopo le cure del caso, una delle due donne è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.