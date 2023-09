Cadono sassi, transennata piazza Esedra

Il muro di cinta di piazza Esedra, l’iconico spazio su cui si affaccia il seicentesco Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, sono delimitate da transenne e nastri bianchi e rossi. Li ha posizionati la Protezione Civile su incarico del Comune dopo l’improvviso crollo al suolo di sassi.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso:

"La piazza dovrà essere sottoposta a un intervento di restauro conservativo. Abbiamo individuato un professionista che incaricheremo della progettazione e nei prossimi giorni ci interfacceremo con la Sovrintendenza per condividere l’approccio che abbiamo scelto di adottare per l’intervento. L’intenzione è quella di partire con un cantiere pilota su una piccola porzione di piazza per valutare i risultati che otterremo. Se saranno soddisfacenti, come ci auguriamo, per la Sovrintendenza continueremo con il resto della piazza stanziando le risorse necessarie".