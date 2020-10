Caduta da bici per una 23enne SIRENE DI NOTTE

Una giovane di 23 anni è stata soccorsa nella notte tra venerdì e oggi, sabato 3 ottobre, per una caduta da bici in piazza Cambiaghi.

L’intervento di soccorso è scattato un quarto d’ora dopo la mezzanotte. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Biassono, intervenuti in codice giallo. Fortunatamente dopo le prime cure le condizioni della 23enne sono migliorate ed è stata trasportata in ospedale a Monza in codice verde per ulteriori accertamenti.

Gli interventi di soccorso di ieri sera

Nella serata di ieri invece si segnalano diversi incidenti. Alle 22.44 sulla Tangenziale Nord, all’altezza di Monza, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza per uno scontro tra due auto in cui sono rimaste ferite due persone: un 22enne e un 37enne, poi trasportati in buone condizioni presso la Multimedica di Sesto San Giovanni.

Nello stesso tratto stradale alle 22 si è verificato un altro incidente, la cui modalità ancora non è chiara, in cui è rimasto lievemente ferito un 21enne. Sul posto i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza e i Vigili del fuoco provenienti da Milano.

Infine segnaliamo un sinistro avvenuto a Bellusco intorno alle 21.46. Per cause ancora da accertare un’auto è finita contro un ostacolo mentre percorreva via Sulbiate ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e dei Vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri.

Ferito lievemente un 45enne trasportato in ospedale a Vimercate per accertamenti.

