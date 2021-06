Caduta da cavallo a Ornago, arriva l'elisoccorso. Attimi di paura in un maneggio via Banfi: 12enne soccorso in codice rosso.

Attimi di paura

Attimi di paura questo pomeriggio, venerdì 18 giugno 2021, a Ornago. Intorno alle 18 un ragazzo di 12 anni, infatti, è rimasto vittima di una brutta caduta da cavallo in un maneggio di via Banfi. Una caduta che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, arrivato a Ornago in codice giallo. Le condizioni del ragazzo purtroppo sono peggiorate nel corso dell'intervento e il codice è diventato rosso. Il 12enne è stato traspotato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Bellusco, impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente.