Caduta da cavallo, attimi di paura a Cavenago. Intorno a mezzogiorno una donna di 46 anni è stata soccorsa in codice giallo dopo una rovinosa caduta.

Dinamica da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato all’infortunio della donna. La caduta da cavallo si è verificata poco dopo mezzogiorno a Cavenago, nei pressi del “Centro Ippico Monzese-Asd Cavenago”, situato lungo la strada vicinale Ronchi. Coinvolta una 46enne: non sono ancora chiari i motivi che hanno causato la caduta da cavallo della donna. Quest’ultima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari di Busnago, accorsi sul posto in codice giallo. Presente anche un’automedica in arrivo da Monza. Le condizioni della donna si sono confermate preoccupanti anche nel corso dell’intervento: i sanitari, infatti, hanno confermato il codice giallo. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

