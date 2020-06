Caduta da moto a Seregno, malore a Vimercate SIRENE DI NOTTE

Caduta da moto a Seregno per un 21enne mentre a Vimercate un 23enne è stato soccorso per un malore. Entrambi gli interventi dopo le 5.

Malore a Vimercate

Nel dettaglio alle 5.18 l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato a Vimercate, in piazza Marconi, l’ambulanza locale per soccorrere un 23enne che ha accusato un lieve malore. Il giovane, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Caduta da moto a Seregno

Fortunatamente sono lievi le conseguenze anche per il giovane di 21 anni soccorso pochi minuti prima delle sei a Seregno, in via Wagner, dopo una caduta da moto. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Avis Meda e i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi. Il ragazzo è stato portato in ospedale a Desio per accertamenti.

