Caduta da moto per due giovanissimi: trasportati in ospedale SIRENE DI NOTTE

Due giovanissimi sono finiti in ospedale nella notte tra domenica e oggi, lunedì 24 agosto, a seguito di una caduta da moto a Camparada. Nelle ore notturne anche due malori.

Caduta da moto per due giovanissimi: trasportati in ospedale

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’intervento più serio è scattato poco prima dell’una e trenta. I volontari di Avps Vimercate, allertati assieme ai Carabinieri, si sono portati in viale Grigna a Camparada dove poco prima un 17enne e un 16enne, per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in una caduta da moto.

L’intervento dei mezzi di soccorsi è stato tempestivo. Dopo le cure del caso il personale medico ha disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Malori

Sempre nella notte segnaliamo due malori: una donna di 44 anni soccorsa a Seregno, in via Verdi, poco dopo mezzanotte e trasportata in codice verde in ospedale a Desio e un 28enne assistito dal personale della Croce rossa di Monza e Brianza dopo essersi sentito male in viale Lombardia a Monza. Il giovane è stato poi trasportato al San Gerardo in codice verde per le cure del caso.

Due incidenti ieri sera

Nella serata di ieri invece segnaliamo due incidenti: il primo avvenuto a Monza intorno alle 22.45, in cui è rimasta coinvolta una 26enne ferita in modo serio e trasportata al San Gerardo.

Il secondo avvenuto invece a Lentate intorno alle 21.30, in via Nazionale dei Giovi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: un’auto e una moto ed è rimasto ferito seriamente un 16enne. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Avis Meda e i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

