Caduta da moto per un 46enne SIRENE DI NOTTE

Caduta da moto per un 46enne. L’uomo è stato soccorso a Meda, in via Indipendenza e trasportato in ospedale in codice verde.

Caduta da moto per un 46enne

Lieve incidente nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 15 ottobre, a Meda. Intorno alle 4.50 un uomo di 46 anni è stato soccorso dai volontari dell’Avis Meda dopo essere caduto dalla moto. Sul posto si sono subito portati i soccorritori che fortunatamente hanno escluso serie conseguenze per il 46enne. L’uomo, dopo le cure del caso, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

TORNA ALLA HOME