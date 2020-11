Caduta da moto per un 58enne, è grave al Niguarda. L’incidente è avvenuto ieri sera a Cesano Maderno, in via Nazionale dei Giovi.

Caduta da moto per un 58enne, è grave al Niguarda

Grave incidente nella serata di ieri, giovedì 5 novembre, a Cesano Maderno. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, un motocilista di 58 anni, per cause ancora da accertare, è caduto dalla sua moto mentre percorreva la via Nazionale dei Giovi. Sul posto, intorno alle 22.30, si sono portati i volontari della Croce bianca locale, arrivati in codice giallo. Purtroppo, dopo i primi accertamenti, le condizioni del motociclista sono peggiorate ed è stato disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso al Niguarda di Milano. Rilievi affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo un 51enne soccorso a Lentate sul Seveso per un’intossicazione etilica. L’uomo è stato visitato sul posto, in viale Italia, dai volontari della Croce verde lissonese e poi trasportato in codice verde all’Ospedale di Carate Brianza.

