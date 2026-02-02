Caduta fatale dalla bici, muore 74enne

Una caduta rovinosa, purtroppo risultata fatale.

Tragica caduta con la bici, muore 74enne di Usmate

Non ce l’ha fatta Giuseppe Villa, ciclista 74enne di Usmate Velate, protagonista di un tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri, domenica 1 febbraio, a Casatenovo, in provincia di Lecco. E’ accaduto attorno alle 13 lungo la Strada Provinciale 51.

Vani i soccorsi, il ciclista è morto all’ospedale di Vimercate

L’uomo, classe 1951, è finito rovinosamente a terra mentre era in sella alla sua bicicletta. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e l’automedica hanno raggiunto il luogo dell’incidente insieme ai Carabinieri della compagnia di Merate. Le condizioni di Giuseppe Villa sono apparse subito gravissime: il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove però è arrivato in arresto cardiocircolatorio. Dopo i ripetuti tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Da accertare se la caduta sia stata causata dal malore o se questo sia una conseguenza della caduta.