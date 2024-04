Caduta fatale dalle scale, il sorriso di Marzio si spegne a soli 36 anni

Uno scherzo del destino. E’ quello che domenica si è portato via per sempre Marzio Magni: il suo cuore si è fermato a soli 36 anni. E con lui se ne va anche il sorriso di un altro figlio di Lesmo volato via da questo mondo fin troppo presto.

Il sorriso di Marzio si spegne a soli 36 anni

Fatale per lui la caduta da una scala avvenuta nel fine settimana mentre era intento a eseguire alcuni lavori in quella casa di Arcore che aveva da poco acquistato. Un volo di qualche metro che però è risultato nefasto. A ritrovare il suo corpo sono stati alcuni vicini domenica mattina. Immediatamente è partita la chiamata al 118, ma all’arrivo dei sanitari è parso purtroppo chiaro per il 36enne non c’era più niente da fare. Ancora da chiarire le cause della caduta. Forse è scivolato, forse è stato vittima di un malore: sarà l’autopsia a fare luce sull’accaduto e dare risposte a una famiglia dilaniata dal dolore.

Cresciuto in oratorio a Lesmo

Marzio, che da tempo dopo gli studi in Biotecnologie lavorava come analista di laboratorio in un’azienda chimica di Vimodrone, era un volto noto della comunità lesmese, colpita da un fulmine a ciel sereno per l’ennesima volta. Un ragazzo che in paese tutti conoscevano e soprattutto stimavano per quella bontà d’animo e quella riservatezza che lo hanno sempre contraddistinto. Da giovane aveva frequentato l’ambiente dell’oratorio, dove anche chi vi scrive aveva imparato ad apprezzarne lo spirito spensierato e divertente come pochi, con la battuta sempre pronta e un volto che non si tirava mai indietro davanti a una risata o un sorriso. E poi la straordinaria passione per la musica, portata avanti negli anni insieme a un gruppo prima e in solitaria poi, con le chitarre e i bassi a decorare la sua stanza e le sue giornate.

I ricordi

Nelle ultime ore sono moltissime le attestazioni di cordoglio che stanno pervenendo ai fratelli e al papà. Parenti e conoscenti, ma anche i tantissimi amici che Marzio aveva saputo coltivare nel corso di una vita piena e intensa. Come il circolo «Arci» di Arcore, che domenica sera, una volta appresa la tragica notizia, ha voluto dedicargli un tributo musicale sui propri canali ufficiali per accompagnarlo nell’ultimo viaggio terreno sulle note di "Take me home, country roads".