Caduta in bicicletta per una 82enne

Paura in via Vittorio Emanuele a Vimercate per una 82enne caduta in bicicletta all’imbocco della via del centro. Sul posto un’ambulanza.

La caduta in bicicletta poco prima delle 11

Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave per una donna di 82 anni caduta in bicicletta all’inizio di via Vittorio Emanuele: la donna si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la pista ciclabile quando probabilmente ha perso per un attimo l’equilibrio cadendo a terra. Sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza per portarle i primi soccorsi. Dopo 20 minuti di controlli sul posto, la donna si è ripresa ed ha potuto tornare in strada

All’ingresso della via centrale la Polizia locale che ha deviato gli automobilisti diretti in via Voittorio Emanuele essendo l’ambulanza ferma in mezzo alla strada. La donna per fortuna se n’è andata in codice verde.