Sirene di notte

L'intervento di soccorso alle 4.50 in via Saragat a Villasanta.

Intervento dell'ambulanza nella notte a Villasanta per soccorrere un uomo di 48 anni, rimasto ferito a seguito di una caduta in un impianto lavorativo

Caduta in ditta: 48enne in ospedale

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza alle 4.50 i volontari della Croce rossa locale si sono portati in via Saragat. Qui poco prima un uomo di 48 anni sarebbe caduto all'interno di un impianto lavorativo, richiedendo dunque l'intervento dei soccorritori. Al loro arrivo i volontari del 118 hanno prestato le prime cure all'uomo le cui condizioni sono apparse abbastanza serie, per poi trasportarlo in ospedale a Monza in codice giallo.