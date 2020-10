Caduta in strada per un 36enne SIRENE DI NOTTE

Caduta in strada per un 36enne. Intervento dell’ambulanza in via Cantore a Monza; l’uomo è stato portato al San Gerardo.

Caduta in strada per un 36enne

I volontari della Croce bianca di Biassono sono intervenuti la notte scorsa a Monza, in via Cantore, per una caduta in strada da parte di un 36enne. L’ambulanza è arrivata pochi minuti prima delle due. Subito sono state prestate le prime cure al 36enne che, per fortuna, ha riportato solo lievi ferite. E’ stato trasportato al San Gerardo in codice verde per ulteriori accertamenti.

Interventi di soccorso nella serata di ieri

Nella serata di ieri, domenica, segnaliamo invece un incidente avvenuto in SS35, nel tratto tra Meda e Cesano, in direzione sud. Nello scontro tra due auto sono rimasti coinvolti due giovani, un 27enne e un 29enne, soccorsi dai volontari della Croce Bianca di Seveso. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Milano. Dopo le cure sul posto l’ambulanza è ripartita alla volta dell’ospedale di Desio in codice verde.

Sempre ieri sera si segnala anche un’intossicazione etilica a Limbiate: coinvolta una giovane di 21 anni che si è sentita male in via Monte Grappa, intorno alle 22.30. Le sue condizioni, inizialmente, sono apparse molto critiche tanto che sul posto i volontari di Seveso sono arrivati in codice rosso. Dopo l’intervento dei soccorritori l’allarme è parzialmente rientrato e la ragazza è stata trasportata in ospedale a Garbagnate in codice giallo.

