Caduta in strada per un 47enne SIRENE DI NOTTE

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli. Un solo intervento, intorno alle 2.30, per una caduta a Muggiò. In ospedale un 47enne.

Caduta in strada per un 47enne

I volontari della Croce verde lissonese sono stati allertati poco dopo le 2.30. Subito si sono portati sul posto, in via Ferrario, per la caduta in strada di un 47enne. Le sue condizioni fortunatamente non hanno destato preoccupazione tra gli operatori sanitari che, dopo le cure sul posto, hanno caricato il 47enne in ambulanza per poi trasportarlo in ospedale a Desio.

