Intervento dell’ambulanza nella notte per una caduta in un impianto lavorativo di Carate Brianza. Soccorsa una persona di 53 anni.

Caduta in un impianto lavorativo a Carate

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era circa mezzanotte e un quarto quando è arrivata la richiesta di soccorso per una caduta in un impianto lavorativo di via Rivera a Carate. Subito sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Giussano che hanno soccorso una persona di 53 anni le cui condizioni fortunatamente sono apparse buone. Dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice verde.

