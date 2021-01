Caduta in un impianto lavorativo a Seregno, soccorso un 44enne

Un uomo di 44 anni stato soccorso all’interno di un impianto lavorativo di via Cassina Savina a Seregno, a seguito di una caduta. Sul posto ambulanza, automedica, Polizia locale e Carabinieri.

Soccorsi a Seregno

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13.30 per una caduta in un impianto lavorativo. Sul posto si sono portati i volontari dell’Avis Meda e il medico che hanno prestato assistenza ad un 44enne. In un primo momento le condizioni dell’uomo sono sembrate particolarmente critiche tanto che l’ambulanza è arrivata in codice rosso; fortunatamente dopo i primi accertamenti, l’allarme è parzialmente rientrato e il 44enne ora è assistito sul posto in codice giallo.

In via Cassina Savina sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Seregno e i Carabinieri della compagnia di Seregno.