Grave incidente a metà mattinata in via Fratelli Kennedy a Cabiate. Ferito in maniera grave un motociclista 27enne residente a Meda, che ha perso il controllo del veicolo ed è finito a terra.

Cade dalla moto, grave 27enne medese

L'incidente nella mattinata di oggi, sabato 20 agosto, intorno alle 10.20 a Cabiate in via Fratelli Kennedy. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il motociclista medese avrebbe fatto tutto da solo. Avrebbe urtato un ostacolo fisso, per cause tuttora da definire, perdendo il controllo del mezzo. Sarebbe stato lo stesso giovane centauro a chiedere aiuto a gran voce. Alcuni residenti, dopo aver sentito il rumore della moto che impattava sull'asfalto e le grida del conducente, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I soccorsi al centauro medese

Sulla scena dell'incidente autonomo sono accorsi i mezzi del 118, l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, attivate in codice rosso. Le condizioni del giovane dopo la caduta dalla moto sarebbero serie. Dopo i primi soccorsi sul posto praticati dal personale medico, il medese è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. In via Kennedy è accorsa anche la Polizia Locale di Cabiate, titolare dei rilievi.