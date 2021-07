Apre la portiera del furgone e fa cadere il motociclista. L'incidente poco fa in fondo a via Orcelletto, al confine fra Giussano e Mariano Comense. Coinvolto un mezzo di lavoro di Gelsia Ambiente e la Honda guidata da un 17enne.

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 2 luglio, in fondo a via Orcelletto, al confine fra Giussano e Mariano Comense verso le 9. Il conducente di un furgone di Gelsia Ambiente, fermo a bordo strada, ha aperto la portiera mentre sopraggiungeva una moto Honda in direzione di Mariano Comense. A causa dell'ostacolo improvviso, il conducente di 17 anni ha perso il controllo del veicolo ed è finito a terra qualche metro più avanti, al margine della carreggiata.

I soccorsi al giovane di 17 anni

Sul luogo dell'incidente sono accorsi l'ambulanza della Croce Bianca di Besana e le pattuglie della Polizia locale di Giussano e Mariano Comense, competenti per territorio. Sul posto anche il responsabile dell'addetto di Gelsia Ambiente, in servizio con il furgone. Per fortuna, lievi le conseguenze della caduta per il minorenne. Medicato sull'ambulanza, è stato poi trasportato all'ospedale in codice verde. Dietro al 17enne viaggiava una ragazza, anche lei in sella alla motocicletta, che non è rimasta coinvolta nel sinistro. Ben più grave l'incidente notturno a Monza.