Caduta fatale in piscina, muore bimbo di due anni

Sul Lago di Garda

La tragedia nella serata di sabato 28 giugno, nei giorni successivi non sono bastate le cure all'ospedale di Verona. Lunedì mattina i funerali

Una vacanza sul Lago di Garda si è trasformata in tragedia. Martedì scorso, 1 luglio, è stata dichiarata la morte cerebrale di un bambino di due anni che viveva a Cesano Maderno. Fatale la caduta nella piscina di una villetta in un residence a Pacengo di Lazise, dove la famiglia trascorreva un periodo di vacanza nella casa dei nonni.

La caduta in piscina

L’incidente risale alla sera di sabato 28 giugno, pochi minuti prima delle 22. Sulla tragedia indagano i Carabinieri locali. Secondo le informazioni raccolte, alla fine della giornata il bambino, per motivi sconosciuti, era tornato in piscina e vi è caduto. Quando i genitori lo hanno visto, il piccolo era in acqua, incosciente.

I soccorsi e le cure in ospedale

Dopo averlo estratto dall'acqua e i primi soccorsi, l’arrivo dell’automedica e dell'ambulanza con il personale del 188 che ha praticato le manovre di rianimazione e ha effettuato il trasporto d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Le sue condizioni erano gravissime e le cure dei giorni successivi nel reparto di Terapia intensiva pediatrica non sono bastate a strapparlo alla morte.

Lunedì i funerali del piccolo

Profondo il cordoglio della comunità di Lazise, già due anni fa colpita da una tragedia simile (nella villetta accanto a quella della tragedia aveva perso la vita un bambino di tre anni) e quella di Cesano Maderno. Le esequie del piccolo sono in programma lunedì 7 luglio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.