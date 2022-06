Caduta rovinosa in bici, paura per un 19enne

Ha perso il controllo della bici mentre viaggiava in discesa in un tratto impervio all'interno di uno bosco ed è caduto rovinosamente.

Sul posto anche l'elisoccorso

Se l'è vista brutta il 19enne protagonista di un incidente avvenuto nella prima serata di ieri, martedì 31 maggio, a Lesmo. In un primo momento si è temuto per le sue condizioni, tanto che sul posto è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza in codice rosso e dell'elisoccorso.

Trauma al volto

E' accaduto attorno alle 20 nei boschi di Lesmo al confine con Canonica di Triuggio. In loco anche i carabinieri e i Vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante alcune ferite riportate, in particolare un trauma al volto, il giovane è parso meno grave di quanto sembrato in un primo momento.

Il giovane è comunque stato trasferito con l'elisoccorso, in codice giallo, al San Gerardo di Monza. Qui le sono state riscontrate e medicate alcune ferite, guaribili fortunatamente in pochi giorni.