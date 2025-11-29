Caduta rovinosa in strada, anziano in ospedale

La caduta ha provocato una ferita alla testa per un 83enne, che ha perso molto sangue.

Una caduta rovinosa che gli è costata una profonda ferita alla testa. Nel complesso però sarebbe potuta andare molto peggio.

Caduta rovinosa in strada

E’ stato trasferito in codice giallo in ospedale l’anziano protagonista della caduta avvenuta in strada nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 novembre, a Vimercate.

Profonda ferita alla testa per un 83enne

E’ accaduto lungo via Pellegatta, proprio davanti al cimitero cittadino, poco prima di mezzogiorno. L’uomo, un 83enne residente in città, stava attraversando la strada. Giunto a metà della carreggiata, ha perso l’equilibrio ed è finito sull’asfalto battendo violentemente il capo.

Soccorso dai passanti e poi portato in ospedale

Una scena a cui hanno assistito alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme e prestato le prime cure all’uomo.

In pochi minuti sul posto sono giunte una pattuglia dei Carabinieri, una della Polizia locale e un’ambulanza. L’uomo, che presentava una profonda ferita alla testa, è stato medicato sul posto e poi caricato in ambulanza e trasferito in codice giallo all’ospedale cittadino.