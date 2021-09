Cadute da moto: soccorsi due giovani

Due incidenti stradali e un soccorso per intossicazione da alcol nella notte in Brianza.

Gli interventi di soccorso nella notte

I soccorritori sono stati impegnati, poco dopo mezzanotte, in un intervento a Lentate sul Seveso. Qui, in via Manzoni all'altezza del civico 40, un giovane di 22 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Seveso oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Fortunatamente le condizioni del ragazzo sono andate migliorando con il passare dei minuti e dopo i primi accertamenti sul posto il 22enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano.

Poco prima dell'una e trenta invece un 40enne è stato soccorso presso l'area di servizio "Cologno Est" sulla A51 per un'intossicazione da alcol. Sul posto, dopo la richiesta di soccorso, è intervenuta l'ambulanza e la Polizia stradale. Il 40enne, le cui condizioni sono apparse buone, è stato trasportato in ospedale a Cernusco sul Naviglio in codice verde.

Segnaliamo anche un incidente avvenuto poco dopo le quattro a Monza, in via Manara. Convolta una persona di 19 anni che, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduta dalla moto e che è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Un infortunio e un incidente ieri sera

Diversi gli interventi di soccorso anche nella tarda serata di ieri, domenica 12 settembre.

A Monza poco dopo le 23 un 30enne è stato soccorso in Autodromo per un infortunio lavorativo e trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni in codice giallo. Mentre intorno alle 22.15, sempre a Monza, in via Alessandro Volta, i volontari della Croce bianca di Giussano hanno prestato soccorso ad un 25enne investito. Sul posto, oltre all'ambulanza, si sono portati anche gli uomini della Questura. Il giovane è stato trasportato al San Gerardo in codice giallo.