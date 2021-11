Sirene di notte

Interventi di soccorso ad Agrate e a Monza.

Notte abbastanza tranquilla, quella appena trascorsa, per i soccorritori della Brianza.

Cadute e incidenti: due persone soccorse nella notte

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo mezzanotte un'ambulanza ha raggiunto Agrate, più precisamente via Lecco, a seguito di un incidente tra due auto. I soccorritori in particolare si sono presi cura di un 45enne le cui condizioni, per fortuna, sono risultate poco gravi. Dopo le cure sul posto l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Più serie invece le condizioni di un 92enne soccorso poco dopo le tre a Desio, in viale Europa, per una caduta. Sul posto i volontari di Seregno soccorso che hanno prestato le prime cure all'anziano per poi trasportarlo in codice giallo all'Ospedale cittadino.

Infine nella serata di ieri segnaliamo un'altra caduta a Monza, in viale Libertà. Qui poco prima delle 23 è stato soccorso un 54enne subito assistito sul posto dai volontari della Croce rossa locale e poi trasportato al Policlinico in codice giallo.