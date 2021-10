Sirene di notte

Interventi di soccorso a Desio e Monza.

Notte senza interventi di rilievo quella trascorsa dai soccorritori brianzoli. Nella serata di ieri invece si segnalano una caduta e un intervento per infortunio sportivo.

Cadute e infortuni: due persone in ospedale

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, intorno alle 22.28 i volontari della Croce verde lissonese si sono portati in via Rovigo a Desio. Qui è stato soccorso un uomo di 67 anni per una caduta. Inizialmente arrivati in codice giallo, i soccorritori hanno fortunatamente escluso serie conseguenze per il 67enne derubricando l’intervento in codice verde e trasportando l’uomo in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti.

Intorno alle 21 invece un’ambulanza di Seregno soccorso è giunta in via Monte Amiata a Monza, all’interno di un impianto sportivo dove sono state soccorse due persone, un 22enne e un 24enne, per un infortunio sportivo. Anche in questo caso l’intervento di soccorso si è concluso con il trasferimento in ospedale a Monza in codice verde.