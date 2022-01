Sirene di notte

Ambulanza a Briosco e Seregno.

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 6 gennaio, in Brianza.

Cadute e intossicazioni: due interventi di soccorso nella notte

Poco prima delle tre la prima chiamata al 118 per un uomo di 57 anni rimasto ferito a seguito di una caduta e soccorso in via Peregallo a Briosco. Ad intervenire sul posto sono stati i volontari della Croce bianca di Besana. Fortunatamente le condizioni del 57enne sono state giudicate buone ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

Qualche minuto prima delle cinque invece è stato un 39enne ad aver bisogno di assistenza medica a seguito di qualche bicchiere di troppo. L'intervento è stato gestito dai volontari di Seregno soccorso che si sono portati in piazza Prealpi e hanno prestato le prime cure al 39enne che fortunatamente, come riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, no ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo un uomo di 55 anni soccorso a Monza in un impianto lavorativo di via Beccaria a seguito di una caduta. A prestare assistenza sono stati i volontari della Croce bianca di Biassono che hanno poi trasportato il 55enne in ospedale a Monza in codice verde.

Sempre nella serata di ieri, poco prima delle 22, i volontari della Croce rossa di Lentate sono intervenuti a Camnago, in via 24 maggio, per soccorrere una donna di 50 anni che si è sentita male dopo aver bevuto troppo. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice verde.