Cadute e intossicazioni nella notte in Brianza: soccorritori impegnati in diversi interventi a Monza, Carate, Varedo e Agrate.

Cadute e intossicazioni nella notte

Nella tarda serata di ieri, venerdì 13 agosto, i volontari di Avps Vimercate sono intervenuti in via Matteotti ad Agrate per prestare soccorso ad un 33enne. L'uomo, intorno alle 23.30 si è sentito male dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, arrivati sul posto assieme ai Carabinieri. Le condizioni del 33enne sono apparse fin da subito poco preoccupanti: dopo le cure del caso è stato caricato sull'autolettiga e trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Nessuna grave conseguenza nemmeno per il 40enne soccorso a Varedo poco dopo mezzanotte e mezza per una caduta dalla bicicletta. Anche in questo caso sul posto si sono portati gli operatori della Croce bianca di Cesano e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 40enne ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato trasportato in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde.

Più seria invece la situazione a Carate dove alle 2.15 l'ambulanza di Seregno soccorso è arrivata in via della Valle per prestare le prime cure ad una 28enne che, in base a quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe caduta da una scala. La giovane è stata medicata sul posto e poi trasportata al San Gerardo in codice giallo.

Infine segnaliamo dieci minuti più tardi l'intervento di soccorso della Croce bianca di Biassono a Monza per una 22enne che si è sentita male per il troppo alcol. La giovane è finita in ospedale, al Policlinico, in codice verde.