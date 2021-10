Sirene di notte

Tra la tarda serata e la notte cinque persone sono finite in ospedale.

Notte impegnativa per i soccorritori brianzoli. Diversi, infatti, gli interventi di soccorso nelle ore notturne, in particolare per incidenti, cadute e infortuni.

Cadute, incidenti e infortuni nella notte in Brianza

Poco dopo le due e trenta i volontari della Croce verde lissonese sono intervenuti in Valassina, tra Lissone e Desio (in direzione Nord) per uno scontro tra auto. Ad avere necessità di cure mediche un 42enne poi trasportato in ospedale a Monza in codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Milano, per i rilievi del caso.

Poco prima delle tre e trenta invece un 46enne è stato soccorso a Giussano, in via De Gasperi, per una caduta. In base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Besana che fortunatamente hanno escluso serie conseguenze per il 46enne, poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Gli interventi di soccorso nella tarda serata

Nella serata di ieri invece un'altra caduta ha coinvolto un 40enne soccorso dalla Croce rossa di Villasanta in un impianto sportivo di via Al Parco a Biassono. Le condizioni dell'uomo sono apparse serie, ma non gravissime, e dopo le cure del caso è stato trasportato in ospedale a Monza in codice giallo.

Nulla di grave invece per il 30enne che alle 22.30 è stato soccorso in un impianto sportivo di Desio, in viale Lombardia, per un infortunio e poi accompagnato al Policlinico di Monza per accertamenti in codice verde.

Infine, intorno alle 23.30 in via Cadore a Monza, è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza e della Polizia locale per un mezzo finito fuori strada. I volontari della Croce rossa di Monza hanno soccorso un 36enne per poi trasportarlo in codice verde al San Gerardo.