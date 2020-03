Cadute, malori e intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Cadute, malori e intossicazioni etiliche nella tarda serata di ieri in Brianza, mentre la notte tra martedì e mercoledì è trascorsa senza interventi di rilievo.

Poco prima delle 23 l’ambulanza dei Volontari di Vimercate è stata allertata per due giovanissimi, appena 16 e 17 anni, che si sono sentiti male in via Leoni a Bernareggio a causa di qualche bicchiere di troppo. I soccorritori sono giunti sul posto in breve tempo per valutare le condizioni dei due ragazzi che fortunatamente si sono ripresi i fretta. Non è stato dunque disposto il trasporto in ospedale.

Intorno alle 23.40 invece la croce bianca di Cesano è intervenuta in città, in via 4 Novembre, per una donna di 44 anni che ha accusato un malore. Subito soccorsa, le sue condizioni sono state giudicate serie ma non gravissime. E’ stata trasportata in ospedale a Desio in codice giallo.

Infine segnaliamo, qualche minuto prima di mezzanotte, l’intervento della Croce Bianca di Besana in viale Trento e Trieste a Carate. Qui un uomo di 78 anni è rimasto vittima di una caduta ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Dopo gli accertamenti sul posto il 78enne è stato accompagnato nell’ospedale cittadino in codice verde.