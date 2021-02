Caffè serviti ai tavoli: barista e quattro clienti multati in un bar di Aicurzio per 2mila euro in totale.

Una sanzione di 400 euro ai titolari, rei di aver servito caffè al tavolo ad alcune persone per evitare che li consumassero all’esterno, al freddo. E la stessa multa è stata comminata ai 4 clienti.

Rabbia, tanta, e frustrazione alle stelle. Sono questi i sentimenti di Giorgio Barbisotti e Roberta Malu, titolari del bar ristorante “Cantina di Matt” di via Bersan di Aicurzio.

Caffè serviti ai tavoli: barista e quattro clienti multati

Giovedì mattina della scorsa settimana i gestori del locale hanno ricevuto la visita dei carabinieri della stazione di Bernareggio che hanno multato i titolari con una sanzione da 400 euro (280 euro se la sanzione verrà saldata entro 5 giorni) e i 4 clienti.

Fino a settimana scorsa la Lombardia, ricordiamo, si trovava in regime di zona arancione che vietava la consumazione di cibo e bevande all’interno del locale. Barbisotti e la compagna hanno pensato di agevolare la consumazione del caffè ad un gruppo di anziani, permettendo loro di sedersi, per una manciata di minuti, all’interno del loro locale. Una decisione che, però, è costata una multa salata.

La presa di posizione del titolare

Lo sfogo del gestore del locale Giorgio Barbisotti: “Non ce l’ho affatto con le forze dell’ordine che hanno fatto semplicemente il loro lavoro. Sono arrabbiato con il sistema. Non me la sentivo di far bere il caffè al freddo ad alcuni anziani…”.

