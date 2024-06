Cagnolino aggredito e ferito gravemente da un molosso

A Seregno un cagnolino è stato ferito gravemente da un molosso nei giardinetti di via Luini. Ha riportato una profonda ferita al fianco destro e alla zampa anteriore sinistra.

Cagnolino azzannato da un molosso

Nei giorni scorsi un grave episodio nei giardini comunali del quartiere Ceredo. Un cane di piccola taglia di nome Oliver, razza Bolognese, è stato aggredito da un molosso che girava liberamente e senza museruola. Il morso dell'animale ha provocato una profonda ferita al fianco del cagnolino.

Dodici punti di sutura

Trasportato dal veterinario, a Oliver sono stati applicati dodici punti di sutura e ci vorranno un paio di mesi perché la guarigione sia completa. "Il medico mi ha riferito che se il morso fosse stato poco più profondo, un centimetro, avrebbe forato il polmone e Oliver sarebbe morto", ha commentato il padrone seregnese, che ha sostenuto una spesa ingente per l'operazione e le successive cure durante la convalescenza del suo cane.

"Se fossero passati dei bambini?"

L'episodio in pieno giorno ha destato preoccupazione nel quartiere, perché il giardino comunale con le panchine e i giochi per bambini è frequentato. "Se in quel momento fossero passati dei bambini si sarebbero spaventati o qualcuno sarebbe stato rincorso e aggredito - ha concluso il proprietario del cane rimasto ferito - Questi cani, un molosso o un pitbull, andrebbero tenuti al guinzaglio e con la museruola".