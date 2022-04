Cagnolino cade nello scavo: salvato dai Vigili del Fuoco

Lieto fine

Con l'utilizzo di tecniche speleo-alpinistiche i pompieri sono riusciti a recuperare l'animale.

C'è voluto l'intervento dei pompieri, ieri a Cesano Maderno, per recuperare un cagnolino caduto nello scavo di un cantiere. L'animale è stato salvato dai Vigili del Fuoco.

Cagnolino cade nello scavo

Nella serata di ieri, mercoledì 13 aprile, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio sono intervenuti in via Sicilia, al Villaggio Snia di Cesano Maderno, all'altezza del civico 42, per recuperare un cane di piccola taglia caduto nello scavo di un cantiere presente sulla sede stradale.

Animale restituito al proprietario

Con l'utilizzo di tecniche speleo-alpinistiche la squadra dei pompieri arrivata a Cesano Maderno da Desio è riuscita a recuperare il cagnolino caduto nello scavo e a restituirlo alle cure del suo proprietario.