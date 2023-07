Cagnolino rischia di cadere nel Villoresi a Limbiate, salvato da un agente. L’operatore di Polizia Locale è riuscito a recuperarlo sull’argine grazie a una corda e a portarlo al sicuro

Cagnolino salvato da un agente

Era bloccato sulle sponde del canale Villoresi, tremante di paura, bastava un sobbalzo e sarebbe caduto in acqua. Ma grazie al coraggio e alla pazienza di un agente di Polizia Locale è stato tratto in salvo senza neanche un graffio. Sta bene il cagnolino che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, era finito nei guai mentre vagava nei pressi del canale che costeggia via Marconi, a Limbiate.

La segnalazione

Al comando di piazza V Giornate era arrivata la segnalazione di un meticcio di piccola taglia sulla pista ciclo-pedonale, all’altezza di via Gorki. Molto probabilmente si era perso che era solo, senza padrone. Una volta arrivata sul posto la pattuglia, un passante ha indicato agli agenti il punto dove si trovava il cagnolino, sull’argine del canale, molto vicino all’acqua.

L'agente ha recuperato una corda e si è calato

Intuendo il pericolo, gli agenti si sono subito messi all’opera: recuperata una corda, uno di loro ha assicurato un capo alla staccionata che delimita la ciclo-pedonale, dall’altra ha creato un lazo e si è calato lungo l’argine. La bestiola era pietrificata dalla paura ma benché spaventata, non si lasciava avvicinata dall’agente che per cercare di guadagnarsi la sua fiducia le ha provate tutte.

Il cane provato a buttarsi in acqua

Intanto sulla strada iniziavano a radunarsi alcuni cittadini che assistevano con il fiato sospeso alla scena, qualcuno ha cercato di rendersi utile portando del cibo per attirare il cagnolino ma niente da fare. Per cercare di sfuggire alla cattura un paio di volte ha mosso le zampe come per buttarsi in acqua ma per fortuna ha desistito perché se fosse caduto dentro sarebbe stato trascinato via dalla corrente e le possibilità di salvarlo sarebbero state davvero pochissime.

Catturato dopo un'ora

Finalmente, dopo circa un’ora, l’agente è arrivato abbastanza vicino da mettere il lazo al collo del cagnolino, riuscendo così a recuperarlo. I numerosi presenti hanno tirato un sospiro di sollievo e anche gli agenti, dopo tanta tensione, hanno potuto distendere un po’ i nervi.

Trovato il proprietario

Il meticcio era in buone condizioni ed è stato portato al canile Fusi di Lissone dove il giorno dopo è andato a recuperarlo la proprietaria, una donna residente a Muggiò, che lo aveva perso.