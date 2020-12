Calano i contagi a Desio: nell’ultima settimana solo 55 positivi

Calano i contagi nell’’ultima settimana a Desio: solo 55 i positivi, per una media di otto al giorno.

Calano i contagi, ma l’emergenza non è superata

Siamo ben lontani dai sessanta di qualche settimana fa, ma la situazione di emergenza non è sicuramente superata. Dall’inizio della pandemia i casi complessivamente a Desio sono saliti a 2479 (da cui bisogna sempre sottrarre i 332 della prima ondata). Questo vuol dire che nella seconda fase dell’emergenza Covid i positivi sono cresciuti in modo esponenziale. Le persone che si sono negativizzate sono invece 1772. Attualmente sono ancora positivi 342 cittadini, di cui certamente 156 al domicilio. I decessi in questa seconda ondata sono 33.

“Tutto dipende dai nostri comportamenti”

Intanto, con la Lombardia in zona gialla e la possibilità di circolare tra Comuni, gli assembramenti nel fine settimana non sono mancati. L’invito del sindaco è, però, è “a non buttare via tutto quello che è stato fatto”. Secondo Roberto Corti “è comprensibile che la gente voglia tornare alla situazione di normalità, ma negli ospedali siamo ancora in emergenza. Bisogna perciò fare attenzione, continuare ad osservare le regole del distanziamento, indossare la mascherina. E questo soprattutto nel periodo natalizio. Diciamo assolutamente ‘no’ alle cene con trenta persone, perché altrimenti si ritorna al punto di partenza. Ricordiamoci che tutto dipende dai nostri comportamenti”.

