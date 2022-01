Calci e sassi contro la saracinesca: sfuma il furto in farmacia

Cesano Maderno

I balordi non sono riusciti a farsi largo nell'esercizio nonostante i tentativi durati venti minuti.

Calci e sassi contro la saracinesca, ma non basta: sfuma il furto alla Farmacia comunale di Cesano Maderno.

Calci e sassi contro la saracinesca

Tentativo di furto con scasso nella notte tra ieri, domenica, e oggi, lunedì 31 gennaio, alla Farmacia comunale 2 di via Cesare Battisti, quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno. E’ successo intorno all’una. I malviventi, due uomini, hanno danneggiato la saracinesca (nella foto), scagliandole contro sassi e calci per venti minuti, senza però riuscire ad aprirsi un varco per entrare nell’esercizio pubblico, che questa mattina ha regolarmente aperto ai clienti.

Le telecamere hanno ripreso l'assalto

Non ci sono testimoni. Il personale della Farmacia comunale ha scoperto il tentativo di intrusione all’arrivo sul posto di lavoro, questa mattina. Le immagini delle telecamere puntate sulla Comunale sono ora al vaglio delle Forze dell’ordine. L’amministratore unico di Assp, la partecipata del Comune che ha in gestione la farmacie comunali della città, Luca Zardoni, ha sporto formale denuncia alla Tenenza di via Nazionale dei Giovi.