Calci, pugni e schiaffi a due anziani: rapina in casa a Lentate

Calci, pugni e schiaffi per rubare soldi e preziosi. Rapina in casa a Lentate sul Seveso.

Rapina in casa a Lentate

E' successo lunedì 8 gennaio 2024 intorno alle 20.30 nella frazione di Camnago, in via San Fedele. Due coniugi ultrasettantenni, aperta la porta finestra della cucina, si sono visti entrare in casa tre persone incappucciate.

Spinte, calci e pugni agli anziani

Con spinte, calci, pugni e ceffoni i delinquenti pretendevano di sapere dove fosse la cassaforte, che però in casa non c'è. Con minacce di morte e violenza fisica hanno terrorizzato i due anziani e non hanno desistito nonostante il pensionato abbia offerto denaro e oro che aveva a portata di mano. I tre hanno ribaltato tutta la casa e se ne sono andati dopo aver appurato che non esiste nessuna cassaforte.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

In via San Fedele sono intervenuti i Carabinieri di Seregno e Lentate, che stanno indagando, oltre a un'ambulanza. Gli anziani doloranti hanno rinunciato ad essere ricoverati

Ecchimosi e tanta paura per i due pensionati

Ecchimosi su varie parti del corpo e tanta paura per i due pensionati, che hanno ringraziato i Carabinieri e il sindaco Laura Ferrari per l'interessamento e le parole di conforto.