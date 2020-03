Calciatore dell’Atalanta incoraggia la Sovicese VIDEO

Calciatore dell’Atalanta manda un video alla Sovicese per incoraggiare i ragazzi a continuare con la Sovicese Challenge.

Calciatore dell’Atalanta incoraggia la Sovicese. Gaetano Monachello, giocatore in prestito al Venezia, in un video ha salutato i bambini della Sovicese Challenge.

Si tratta di una sfida che i bambini hanno intrapreso che consiste in percorsi con il pallone da casa. A turno i ragazzi lanciano una sfida che gli altri devono raccogliere. Tutto attraverso la pagina Facebook “Sovicese Challenge”. Non si aspettavano tanto successo i due allenatori dei Pulcini della Sovicese, Luigi Bottone e Mario Chieregatti, che hanno lanciato questa iniziativa.

“L’idea è nata dopo che il Governo ha decretato il blocco di tutte le attività sportive per l’emergenza coronavirus – spiega Luigi Bottone – Non potevo continuare a vedere mio figlio a casa attaccato alla playstation. Così ho pensato: inventiamo un esercizio, uno slalom col pallone. Ho creato un gruppo su whatsapp e ho fatto girare il video. Mi si è aperto un mondo: nel giro di 24 ore ho ricevuto 150 video di ragazzi che ripetevano l’esercizio provando a farlo sempre meglio. Mi hanno contattato persino tre società svizzere, una tedesca e una da Malta. Fondamentale è l’aiuto di Massimiliano Sala, che ci dà una mano a gestire il canale Youtube. Abbiamo già lanciato la seconda challenge. L’ho fatto per mio figlio e per i bambini che alleno. Non mi aspettavo questo grande successo anche se dietro c’è un grosso lavoro di sistemazione e caricamento dei video – spiega l’ideatore dell’iniziativa – Quando questo periodo sarò passato ci piacerebbe organizzare un torneo con tutte le società che hanno partecipato alla sfida e devolvere il ricavato all’ospedale di Monza”.

Partecipano bambini da tutta Italia

“Che settimana incredibile – commentano gli allenatori – Abbiamo ricevuto moltissimi video dei vostri baby campioni e giovedì sera abbiamo avuto il piacere di parlare della Sovicese Challenge su Italia Sport Channel. La sfida sta coinvolgendo bambini da tutta Italia, uniti da una passione comune, il calcio. La Challenge non si ferma e sbarca su Instagram: tantissimi video, stories e foto dei nostri piccoli campioni. Potrete condividere, commentare e interagire con noi. Dobbiamo ancora restare in casa ma siamo felici di vedere i vostri bambini che, nonostante tutto, si divertono e coltivano la loro passione per il calcio. Seguiteci!”

