Calcinacci e ferri in vista, chiuso il sottopasso

Calcinacci e ferri in vista, allarme in via Verdi

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, domenica 21 marzo 2021. Un passante, nel percorrere il sottopasso pedonale che da via Verdi permette di raggiungere il quartiere San Gerolamo passando sotto i binari ferroviari, ha notato staccarsi dei pezzi di cemento.

Mobilitazione

Dopo la sua segnalazione sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lazzate, che dopo aver appurato la situazione hanno provveduto a rendere inagibile il sottopasso ponendo l’apposito nastro bianco e rosso. Successivamente in via Verdi sono accorsi i Carabinieri della stazione di Lentate, gli assessori Matteo Turconi, Marco Boffi e Andrea Pegoraro e i tecnici di Rfi.

Accertamenti in corso

Il personale delle Ferrovie ha appurato che i pezzi di cemento sono caduti dalla soletta pedonale e non da quella ferroviaria. Resta ora da capire, in base alla convenzione siglata tra Comune e Rfi, a chi spetta la manutenzione. Al momento sono ancora in corso accertamenti e verifiche per stabilire se riaprire o meno il passaggio.