Il calcio brianzolo dilettantistico piange l'improvvisa scomparsa di mister Enzo Carbone. Aveva 41 anni.

Calcio brianzolo in lutto: addio a mister Enzo Carbone

Lacrime e dolore per la morte di Vincenzo Carbone, per tutti Enzo. Direttore generale del Cabiate, società della provincia di Como, dove era arrivato nell’aprile 2021, in passato era stato direttore sportivo e tecnico in diverse società di Monza e Brianza come Lentatese e Molinello. E proprio a Molinello di Cesano Maderno, dove viveva, saranno celebrati i funerali, domani.

Domani a Molinello le esequie

Prima di approdare al Cabiate Enzo Carbone è stato allo Schiaffino di Paderno Dugnano come allenatore degli Esordienti 2009 e prima ancora direttore tecnico e sportivo del Settore giovanile della Lentatese. Dal 2012 al 2015 ha allenato i Pulcini del Meda, dal 2009 al 2012 è stato al Molinello di Cesano Maderno. Lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio X di Molinello.

Il cordoglio delle società sportive

Tantissime le attestazioni di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia dopo la tragedia. "La società Molinello tutta porge le più sentite condoglianze e si stringe in un grande abbraccio alla famiglia di Vincenzo Carbone, nostro ex collaboratore e responsabile. Riposa in pace Vincenzo" il messaggio che la società di patron Florio Zanaga ha affidato ai social.

"La società Acd Lentatese con immensa tristezza nel cuore, si unisce al dolore per la scomparsa del nostro ex direttore sportivo Vincenzo Carbone. Alla moglie e a tutti i suoi cari le nostre più sentire condoglianze” il messaggio della società di Lentate sul Seveso.