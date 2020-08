Cambio alla guida delle scuole arcoresi

Dopo sei anni alla guida delle scuole di Carugate, la preside Marta Chioffi è pronta per una nuova avventura lavorativa: l’1 settembre, infatti, prenderà servizio ad Arcore, andando a dirigere un istituto comprensivo di dimensioni maggiori (per numero) rispetto a quello carugatese.

Chioffi al posto di Colombo

Chioffi, ricordiamo, subentrerà alla 62enne Antonella Giovanna Colombo, già preside a Desio, alla scuola media Confalonieri di Monza e in città dal settembre del 2017. Colombo ha raggiunto la meritata pensione ed ora lascerà il testimone alla preside proveniente da Carugate.

Era stata Chioffi a chiedere il trasferimento. La prima comunicazione in tal senso era stata fatta al Consiglio d’istituto delle scuole di Carugate a fine giugno, quando però mancava ancora il via libera che è giunto nelle scorse settimane.

Chioffi (53 anni, sposata e mamma di tre figli) ha ammesso che Carugate le ha dato tantissimo.

Impegnata ancora a Carugate per il ritorno a scuola degli studenti

In questi giorni è impegnata nel delicato compito di organizzare i vari plessi per permettere a settembre un ritorno degli studenti in classe in piena sicurezza.

“È stata la mia prima esperienza da dirigente scolastico, posso dire quindi di avere fatto qui la gavetta – ha sottolineato il nuovo dirigente scolastico arcorese – Ho trovato delle Amministrazioni comunali e dei genitori molto attenti al mondo della scuola”.

