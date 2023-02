Camera d'hotel in fiamme, soccorso un 40enne

Nella tarda serata di ieri, domenica 26 febbraio, è scoppiato un incendio in una camera di motel a Cesano Maderno: sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Camera d'hotel in fiamme

L'incendio è scoppiato una manciata di minuti prima delle 23, in una camera del motel via Manzoni. Sul posto sei mezzi dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Bianca Cesano e un'automedica, oltre che i Carabinieri della Tenenza. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo all'interno della camera, un 40enne arrivato al motel in giornata, sia fuggito a piedi, forse spaventato e sotto choc per l'incendio.

A piedi in Milano - Meda

Rintracciato e bloccato sulla vicina Milano - Meda dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, il 40enne è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano. Ha diverse ustioni sul corpo. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Cesano Maderno.