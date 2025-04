Incidente in Valassina, camion contro il guardrail

Incidente verso le 5.15 lungo la Valassina nel tratto di Seregno. Per cause in fase di accertamento, un autocarro è finito contro il guardrail ed è rimasto bloccato.

In Valassina camion contro il guardrail

Pochi minuti dopo le 5 odierne, sabato 12 aprile, un sinistro ha coinvolto un mezzo pesante lungo la carreggiata sud della Valassina, nel tratto compreso fra le uscite di San Salvatore e Seregno sud. Il conducente, 60enne, non ha riportato ferite nella collisione del veicolo contro il guardrail.

I soccorsi dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco con un'autopompa della caserma locale, oltre agli agenti della Polstrada per i rilievi e il personale del 118 con un'ambulanza di Seregno Soccorso. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale dell'autista.