Incidente

Camion della spazzatura si ribalta sulla Sp102, all’altezza della rotonda di Briosco

Ferito in modo lieve l'autista

Camion della spazzatura si ribalta sulla Sp102, all’altezza della rotonda di Briosco

Giussano · 20/07/2026 alle 12:11

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Ribaltamento sulla Sp 102, in territorio di Giussano, questa mattina: un mezzo della nettezza urbana h perso il controllo in curva e si è capovolto.  Ferito l’autista.

Solito incidente sulla rotonda

Incidente sulla Sp102 in territorio di Giussano, questa mattina : un camion della nettezza urbana si è ribaltato facendo la curva, sulla  rotonda all’uscita di Briosco.  Il mezzo pesante si è inclinato su un fianco a bordo strada.

Giussano camion ribaltato

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati  i soccorsi: oltre all’ambulanza c’erano agli agenti della Polizia locale  d Giussano e i vigili del fuoco. L’autista del mezzo,  un 52enne, dopo l’impatto,  ha sbattuto la testa e ha riportato qualche ferita per fortuna non in modo serio. E’ trasto trasportato in codice verde in ospedale

Giussano ribaltamento

Disagi al traffico

Lo svincolo è stato chiuso al traffico, per consentire i soccorsi e per consentire le operazioni necessarie ai pompieri per rimettere su strada il mezzo. Inevitabili i disagi e le code.

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