Camion della spazzatura si ribalta sulla Sp102, all’altezza della rotonda di Briosco

Ribaltamento sulla Sp 102, in territorio di Giussano, questa mattina: un mezzo della nettezza urbana h perso il controllo in curva e si è capovolto. Ferito l’autista.

Solito incidente sulla rotonda

Incidente sulla Sp102 in territorio di Giussano, questa mattina : un camion della nettezza urbana si è ribaltato facendo la curva, sulla rotonda all’uscita di Briosco. Il mezzo pesante si è inclinato su un fianco a bordo strada.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: oltre all’ambulanza c’erano agli agenti della Polizia locale d Giussano e i vigili del fuoco. L’autista del mezzo, un 52enne, dopo l’impatto, ha sbattuto la testa e ha riportato qualche ferita per fortuna non in modo serio. E’ trasto trasportato in codice verde in ospedale

Disagi al traffico

Lo svincolo è stato chiuso al traffico, per consentire i soccorsi e per consentire le operazioni necessarie ai pompieri per rimettere su strada il mezzo. Inevitabili i disagi e le code.