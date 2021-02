Camion esce di strada e finisce nella roggia. A Cesano Maderno sono in corso le operazioni di recupero di un camion uscito di strada ieri in via Groane, al Villaggio Snia.

Operazioni di recupero

In via Groane di Cesano Maderno, al confine con Ceriano Laghetto, sono in corso le operazioni di recupero di un camion finito nella scarpata nel pomeriggio di ieri, martedì 16 febbraio 2021.

Sbanda ed esce di strada

Per cause ancora da accertare, ieri pomeriggio il camion ha sbandato all’improvviso ed è finito fuori strada. Non si registrano feriti. Subito sul posto la Polizia Locale. Le operazioni di recupero del mezzo sono state fissate per questa mattina, mercoledì. E sono tuttora in corso. Alla Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.